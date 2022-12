Ricerca e qualità: il pomodoro made in Italy nelle tavole di tutto il mondo. Lo speciale di Nunhems

Già in origine, furono attribuiti a questo frutto speciale, misteriosi poteri eccitanti ed afrodisiaci e, per questo, venne impiegato in pozioni e filtri magici dagli alchimisti del Cinquecento e del Seicento. Ecco perché, anche in origine nelle varie lingue del Nuovo Mondo, venne definito come “frutto dell’amore”.

Da quando l’uomo è divenuto coltivatore, si è impegnato a sperimentare le varietà di frutti e di ortaggi migliori, secondo criteri di adattabilità nella coltivazione e commestibilità, poi per migliorarne anche digeribilità, gusto e aspetto.

Grazie a ciò, cominciarono gli studi, ancora empirici, per selezionare le varietà migliori di Pomodoro.