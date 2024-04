Pomodoro: Steriltom e Italtom cercano 500 collaboratori per la prossima campagna tra Campania e Emilia-Romagna

ARGENTA (FE) – Il gruppo Steriltom, azienda leader in Europa per la produzione di polpa di pomodoro per i canali professionali, ricerca circa 500 collaboratori per la campagna di trasformazione del pomodoro 2024. I collaboratori stagionali saranno impegnati da luglio a fine settembre in varie attività produttive negli stabilimenti di Casaliggio di Gragnano Trebbiense (PC) e di Argenta (FE).

La campagna di trasformazione rappresenta il periodo dell’anno più significativo per il gruppo. E’ infatti durante il periodo estivo che viene realizzato il prodotto per poi essere distribuito durante i mesi a venire in tutto il Mondo. Steriltom oggi esporta in più di 80 paesi al Mondo con un panorama di oltre 700 clienti.

Il gruppo Steriltom ha due stabilimenti produttivi nei principali bacini di coltivazione del pomodoro del Nord Italia, Piacenza e Ferrara. Nello stabilimento di Piacenza si prevede di assumere circa 300 collaboratori, mentre nello stabilimento di Ferrara, Italtom, circa 200.

“La campagna 2024 – afferma Alessandro Squeri, Direttore Generale di Steriltom – non si preannuncia facile a causa dell’eccesso di produzione previsto a livello mondiale e della concorrenza da parte di paesi come Cina, Iran ed Egitto che possono vendere in Europa pur non rispettando i nostri standard in termini etici, di sicurezza per i consumatori e di sostenibilità. Tuttavia Steriltom, che trasforma solo pomodoro italiano da agricoltori del territorio, parte da una posizione di forza grazie a una clientela fidelizzata e seria, perché attenta alla provenienza della materia prima”.

“Continuiamo quindi col nostro piano di investimenti e puntiamo sulla formazione non solo per il personale fisso, ma anche per quello stagionale che dovrà essere preparato adeguatamente in modo da ottimizzare il lavoro in campagna.”, conclude Squeri.

Le candidature sono già aperte, i requisiti necessari sono essere maggiorenni, disponibili dal 1° luglio al 30 settembre e la disponibilità a lavorare su turni, compresi festivi e notturni.

Per candidarsi a Steriltom, occorre compilare il modello online presente sul sito internet aziendale: https://www.steriltom.com/lavora-con-noi.html

Per candidarsi a Italtom, occorre compilare il modello online presente sul sito internet aziendale: https://www.italtom.com/it/lavora-con-noi2.html

