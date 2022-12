Vino. Toscana: contributi per promozione extra Ue: 34 progetti ammessi, 500 aziende coinvolte

FIRENZE – Sono 34 i progetti ammissibili a contributo nell’ambito della misura Ocm-vino per la promozione dei prodotti dell’enologia toscana sui mercati extra Ue e 500 le imprese coinvolte.

E’ quanto indica la graduatoria definitiva, che è stata approvata con il decreto dirigenziale n. 24372 del 6 dicembre scorso.

A fronte di un monte investimenti complessivo di 34 milioni di euro, saranno disponibili, per il pagamento dell’anticipo del contributo ammissibile, oltre 11 milioni di euro, tutti a valere sulla campagna 2022-23.

La dotazione iniziale per gli anticipi era inizialmente pari a poco più di 8,6 milioni di euro ma la Regione Toscana è riuscita a recuperare, nell’ambito del Programma nazionale di sostegno, quasi 2,5 milioni da destinare alla misura della promozione, portando quindi il totale delle risorse disponibili, come detto, a più di 11 milioni. In questo modo è stato possibile soddisfare tutte le domande presentate e ritenute ammissibili, riconoscendo per tutti i 34 progetti una percentuale di anticipo del contributo pari all’80 di quanto richiesto.

“Rafforzare la presenza e il prestigio del vino toscano nel mondo è un obiettivo strategico – commenta la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi.-. Superata la fase più acuta della pandemia, la crisi internazionale ed energetica ha di nuovo complicato il quadro e per questo il sostegno alla filiera vitivinicola, che è un punto di forza dell’intero settore agroalimentare toscano, diventa fondamentale, tanto più di fronte alla necessità di confermare e sviluppare la nostra posizione sui mercati internazionali”.

La misura è finalizzata ad aumentare la competitività dei produttori di vini sui mercati extra UE attraverso azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente.

Sono oggetto di finanziamento, inoltre, anche la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale, le campagne di informazione, gli studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione intraprese.

Con la pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti ammissibili a contributo sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, termina il procedimento amministrativo in capo alla Regione e secondo la normativa vigente, la sottoscrizione dei contratti con i soggetti beneficiari, per la concessione del contributo, fa capo ad Agea, l’agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura.

Le attività previste nei progetti inizieranno a decorrere dal 1 gennaio 2023.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it