Zootecnia. Benessere animale e sostenibilità nelle cure degli allevamenti. Il progetto di Cai

ROMA – Consorzi Agrari d’Italia Spa (Cai) integra la gamma di prodotti e servizi per gli allevatori con l’acquisizione della maggioranza di Zoo Assets Srl, realtà italiana della zootecnia fondata nel 2006 che si è contraddistinta nel corso degli anni per il suo contributo innovativo al comparto.

L’obiettivo di questa operazione di Cai è quello di coniugare benessere animale e sostenibilità, riducendo le emissioni in atmosfera e l’utilizzo di farmaci attraverso prodotti naturali, 100% vegetali e senza additivi chimici, in modo da garantire reddito alle imprese e consentire alle stesse di raggiungere gli obiettivi climatici previsti anche dai nuovi regolamenti europei.

Consorzi Agrari d’Italia, realtà al servizio di oltre 200mila aziende agricole in 11 regioni attraverso la sua rete di 290 agenzie, svolgerà, grazie a questa operazione, un ruolo fondamentale per stabilizzare il mercato dei prodotti agricoli, sempre più soggetto alla volatilità dei prezzi delle materie prime a causa del precario equilibrio internazionale.

Zoo Assets, oltre ad una presenza capillare sul mercato italiano, è riuscita nel corso degli anni a sbarcare in Paesi come Germania, Francia, Spagna, Iran, Emirati Arabi, Giordania.

“Si tratta di una operazione strategica per Consorzi Agrari d’Italia per garantire soluzioni innovative, ridurre utilizzo di farmaci e consentire alle aziende zootecniche di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità previsti anche nell’ambito della nuova PAC – spiega Gianluca Lelli, amministratore delegato di CAI -. Allo stesso tempo cerchiamo di creare valore per l’azienda provando a equilibrare le turbolenze di mercato che si sono acuite in questi mesi col conflitto in Ucraina”.

“Come Zoo Assets siamo molto felici di essere entrati nella grande famiglia di Consorzi Agrari d’Italia e di avere l’opportunità di poter collaborare assieme sul territorio per portare innovazione e tecnologia nelle aziende agricole italiane ed estere – sottolinea Marcello Corsini, amministratore delegato di Zoo Assets -. Ricerca, tecnologia ed innovazione sono, da sempre, i tre pilastri su cui si basa la nostra attività nel comparto agro-zootecnico”.

