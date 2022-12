Fauna selvatica, D’Eramo (Masaf): maggioranza centrodestra supera i no di questi anni

ROMA – “La maggioranza di centrodestra scelta dai cittadini mette in campo nella Manovra misure concrete per rispondere al problema del contenimento della fauna selvatica. Se non ci fossimo trovati a fare i conti con i tanti “no” che sono arrivati in questi anni, sarebbe stato possibile intervenire prima. Un percorso che era stato avviato dall’ex ministro Centinaio, che ha dedicato grande attenzione a questa problematica. Anche in ambito parlamentare e regionale la Lega ha sempre lavorato per rispondere alle richieste degli operatori del settore primario e per garantire la sicurezza di tutti i cittadini”.

Così il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Luigi D’Eramo. “L’emendamento approvato consentirà di mettere un freno alla proliferazione incontrollata dei cinghiali, che rappresentano non solo una minaccia per le attività agricole, ma anche per la sicurezza stradale e per i rischi sanitari legati alla diffusione della peste suina che ha tra le conseguenze anche limitazioni all’export con enormi danni a tutta la filiera suinicola italiana”, conclude D’Eramo.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it