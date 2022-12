Grano duro: aiuto per de minimis campagna 2021. Definito l’importo unitario

ROMA – Definito da Agea l’importo unitario dell’Aiuto nazionale in regime di de minimis per le aziende che nel 2021 hanno seminato grano duro in presenza di un contrato di filiera.

Nel 2021 sono state presentate 12.371 domande di aiuto “Grano duro de minimis” per una superficie richiesta a premio totale pari a 186.932,61 ettari.

Applicando alla superficie richiesta l’importo di 100 euro per ettaro previsto dall’articolo 4 comma 1 del DM 20 maggio 2020, si supera il massimale di 10 mln di euro, pertanto Agea – in qualità di soggetto gestore – ha determinato l’importo unitario pari a 53,50 euro per ettaro per la campagna 2021.

