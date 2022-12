Lenticchie non solo a Capodanno. Sono il legume in assoluto più venduto in Italia (51,5%)

San Giuseppe Vesuviano (NA) – Le lenticchie sono tra i primi legumi ad essere stati coltivati e consumati dall’uomo, e per questo diffusi in tutto il mondo.

Amatissime in Italia, le lenticchie sono legate a decine di tradizioni locali, come quella di Capodanno, occasione in cui mangiare una manciata di questi pregiati legumi è di buon auspicio, simbolo di ricchezza e prosperità. In Italia, le lenticchie rappresentano il 51,5% del mercato dei legumi secchi, e nel periodo natalizio toccano il picco delle vendite, infatti nel solo mese di dicembre le vendite sul totale annuo incidono per il 25%.

Le lenticchie, da sempre considerate la “carne dei poveri” perché molto nutrienti, sono coltivate in tutto il mondo, vantando un’incredibile biodiversità e essendo oggetto nel tempo di una importante selezione da parte dell’uomo. È proprio da questo concetto, che nasce l’impegno di Select, specialista nella miscelazione dei legumi, che fa della selezione delle materie prime migliori, unita al controllo del processo di lavorazione, uno dei suoi principi fondanti. Il marchio storico, da sempre al passo con i tempi e soprattutto vicino ai bisogni e alle esigenze del consumatore, pone al centro della filosofia aziendale l’attenzione alle tematiche ambientali e salutistiche e la valorizzazione dei diversi territori di origine delle materie prime.

Le lenticchie, da sole rappresentano circa il 50% del fatturato aziendale e si dividono in prodotti provenienti da filiera 100% italiana e particolari varietà selezionate dai maggiori produttori del mondo come Canada e Usa. Proprio nella linea “Selezioni dal Mondo”, le lenticchie medie, prodotto storico dell’azienda, secondo Nielsen è la referenza in assoluto più venduta in Italia nella categoria Legumi, incluse anche le private label (cfr. dati Nielsen annuali aggiornabili in qualsiasi momento).

Inoltre l’azienda dimostra il suo crescente impegno nella tutela dell’ambiente e del territorio italiano selezionando lenticchie da filiera 100% italiana, confezionate nell’innovativo eco pack realizzato in materiale compostabile e biodegradabile, totalmente smaltibile nella frazione organica. In questo modo l’azienda dimostra il suo crescente impegno nella tutela dell’ambiente e del territorio italiano.

Grande attenzione anche per la valorizzazione delle colture locali, come nel caso delle Lenticchie dell’Alta Murgia, raccolte tra la Puglia e la Basilicata, zona vocata che dona a questo piccolo legume caratteristiche organolettiche uniche.

Adatti invece all’alimentazione dei bambini e a chi ha fastidi legati alla digestione sono i legumi decorticati: l’accurato processo di decorticazione permette di renderli più leggeri e digeribili. Intercettando le esigenze di un target che ormai non è più una nicchia, Select propone una linea di legumi biologici, tra secchi e lessati certificata da un Organismo di Controllo e Certificazione autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole. Le materie prime provengono da filiera 100% italiana, da metodi di coltivazione sostenibili che rispettano le risorse naturali.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it