Il Covid negli animali selvatici e domestici. Gli USA sviluppano nuovi strumenti per identificare il virus

ROMA – Gli scienziati del Dipartimento Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) stanno sviluppando nuovi test e strumenti per identificare e tracciare il virus COVID e le sue varianti negli animali selvatici e domestici.

Il servizio di ispezione per la salute degli animali e delle piante dell’USDA (APHIS) sta attualmente implementando una disposizione da 300 milioni di dollari nell’American Rescue Plan Act per monitorare gli animali sensibili al virus COVID. Attraverso questa iniziativa, APHIS sta collaborando con l’Agricultural Research Service (ARS) dell’USDA su cinque progetti di ricerca per migliorare la comprensione del virus e aiutare l’USDA a raggiungere il suo obiettivo di costruire un sistema di allerta precoce per prevenire o limitare potenzialmente la prossima epidemia di malattie zoonotiche o globale pandemia.

“Questo investimento garantisce che stiamo adottando le misure necessarie per salvaguardare la salute degli animali della nostra nazione e, inoltre, la salute pubblica”, ha affermato il segretario all’agricoltura Tom Vilsack. “La ricerca scientifica sostiene i programmi e le politiche dell’USDA. I nuovi strumenti e i dati generati da questa ricerca forniranno le informazioni necessarie per accelerare la nostra comprensione del virus COVID e ci aiuteranno a costruire una capacità nazionale più resiliente per affrontare le future minacce di malattie”.

Due dei progetti richiedono lo sviluppo di test sul campo di facile utilizzo per identificare rapidamente l’infezione da COVID nella fauna selvatica e negli animali domestici. In altri due progetti, studi sul campo e di laboratorio determineranno per quanto tempo il virus persiste nei cervi e se il cervo o l’alce possono fungere da ospite animale intermedio in cui il virus COVID può sopravvivere in natura e potenzialmente mutare in nuove varianti. Il quinto progetto sta sviluppando un modello di linea cellulare che consentirà ai ricercatori di prevedere meglio quali specie animali possono fungere da ospiti o serbatoi per il virus COVID.

Attraverso questi e altri sforzi, l’USDA sta lavorando per implementare un sistema di monitoraggio e sorveglianza delle malattie basato sul rischio, completo e integrato a livello nazionale e migliorare le collaborazioni con i partner One Health nazionali, regionali e globali per costruire capacità aggiuntive per la sorveglianza e la prevenzione delle malattie zoonotiche.

L’USDA tocca la vita di tutti gli americani ogni giorno in tanti modi tangibili. Nell’amministrazione Biden-Harris, l’USDA sta trasformando il sistema alimentare americano con una maggiore attenzione a una produzione alimentare locale e regionale più resiliente, mercati più equi per tutti i produttori, garantendo l’accesso a cibo sicuro, sano e nutriente in tutte le comunità, costruendo nuovi mercati e flussi di reddito per agricoltori e produttori che utilizzano pratiche alimentari e forestali intelligenti per il clima, investimenti storici in infrastrutture e capacità di energia pulita nell’America rurale e impegno per l’equità in tutto il Dipartimento rimuovendo le barriere sistemiche e costruendo una forza lavoro più rappresentativa dell’America. Per ulteriori informazioni, visitare www.usda.gov .

