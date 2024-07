Spagna campione d’Europa. E Capitan Morata celebra gli agricoltori nella festa di Madrid: I migliori al mondo

ROMA – “Abbiamo il cibo migliore, i migliori luoghi di vacanza, i migliori lavoratori, gli agricoltori, tutto, dobbiamo sapere che siamo il miglior paese del mondo”.

Parole di Alvaro Morata, capitano della Spagna campione d’Europa di calcio, pronunciate con grande enfasi, ieri sera, durante i festeggiamenti in plaza de Cibeles, nel centro di Madrid, gremita, davanti al popolo in festa.

Insomma, nel ricordare le eccellenze iberiche, l’attaccante (prossimo al Milan) ha citato anche gli agricoltori: “Abbiamo i migliori agricoltori”. Una piccola testimonianza (poi neanche troppo piccola) di quanto siano importanti in Spagna gli agricoltori. Potenza agricola mondiale, è vero; ma per essere ricordati anche in un’occasione simile, significa che il ruolo dell’agricoltore è riconosciuto come fondamentale da chiunque. Anche da un calciatore in uno stato di piena euforia, con la Coppa d’Europa in mano.

Ed in Italia sarebbe mai potuto succedere? Non ci risulta. Questione di priorità e di prospettive.

Queste le parole in lingua originale di Morata e sotto il video.

“Tenemos el mejor país del mundo, la mejor comida, los mejores sitios de vacaciones, los mejores trabajadores, agricultores, todo … tenemos que saber que somos el mejor país del mundo y ¡Somos campeones de Europa!”

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it