Agromeccanica. Carloni (ComAgri Camera): Settore strategico per futuro comparto, a breve audizione in commissione

ROMA – “Ho incontrato oggi i rappresentanti di CAI Agromec, organizzazione di categoria mondo agromeccanico, salutati al termine del confronto anche dal presidente della Camera Lorenzo Fontana”.

Lo dichiara il deputato della Lega e presidente della commissione Agricoltura della Camera Mirco Carloni.

Questi operatori sono specialisti dell’utilizzo delle nuove tecnologie applicate al settore e si occupano dello svolgimento di circa il 70% delle operazioni agricole, con punte anche molto più elevate in ambiti specifici quali la raccolta meccanizzata e l’agricoltura di precisione. Il loro contributo all’agricoltura è strategico e deve essere valorizzato ancora, considerata anche la capacità di massimizzare il risultato produttivo delle colture stesse. In questo senso, affronteremo la richiesta di inquadramento a pieno titolo degli agromeccanici e delle loro aziende nel settore agricolo, anche con invarianza di gettito per lo Stato, e la creazione di un albo nazionale a loro dedicato. Dopo l’approvazione in bilancio delle misure che regolano la circolazione stradale dei convogli agricoli e la possibilità di raccogliere legname da fiumi, laghi e torrenti, che si accumulano negli alvei dopo eventi atmosferici, si tratta di un nuovo impegno per l’intero settore dell’agricoltura italiana. A breve calendarizzeremo una specifica audizione in commissione al fine di identificare le soluzioni normative più adatte con cui dare risposta a questo settore”.

