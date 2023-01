Grano duro: il riepilogo delle quotazioni del 2022 della Borsa Merci di Foggia

FOGGIA – Pubblichiamo il riepilogo del 2022 delle quotazioni di grano duro, della Borsa Merci di Foggia.

GRANO DURO

Per il BIOLOGICO il prezzo resta a 510-515 euro a tonnellata (lo era già il 14 dicembre; era a 515-520 il 7.12.22; di 518-523 euro/t. il 30.11; a 528-533 euro/t. il 23.11; a 530-535 euro/t. il 16.11 come il 9.11; era a 535-540 euro/t. il 2 novembre, così come il 26 e 19 ottobre; era a 525-530 euro/t il 12 ottobre; a 515-520 euro t. il 5 ottobre; di 505-510 euro/t. il 28 settembre; di 495-500 euro/t. il 21 settembre; così come lo era il 14 e il 7 settembre sempre a 495-500 euro/t.; era a 510-515 euro/t. il 31 agosto; a 530-535 euro/t il 24 ed il 3 agosto; era a 515-520 euro/t. il 27 e 20 luglio; mentre era di 570-575 il 6 luglio, e 590-595 il 29 giugno).

Per il FINO il prezzo è stabile a 490-495 euro/t. (come il 14.12.22; era a 495-500 euro/t. il 7.12; a 498-503 euro/t. il 30.11; il 23 novembre era a 508-513 euro/t.; il 16.11 era 510-515 €/t. così come il 9.11; era di 515-520 euro/t. il 2/11 come il 26 e 19 ottobre; il 12.10.2022 era a 505-510 euro/t.; a 495-500 euro/t. il 5 ottobre; di 490-495 euro/t. il 28 settembre; mentre il 21 e 14 settembre a 477,50-482,50 euro/t.; era di 480-485 euro/t. il 7 settembre; il 31 agosto era a 500-505 euro/t.; il 24 e 3 agosto: 525-530; il 27 luglio: 510-515; 20 luglio: 505-510; 6 luglio: 557-562; 29 giugno: 575-580).

Invariato anche il BUONO MERCANTILE che resta a quota 480-483 euro/t. (come il 14.12.22; mentre il 7.12 era a 485-488 euro/t.; a 488-491 euro/t. il 30.11; a 498-501 euro/t. il 23.11; era a 500-503 il 16.11 così come il 9.11; mentre era a 505-508 euro/t. il 2.11 come il 26 e 19.10 (era a 495-498 euro/t. il 12 ottobre; a 485-488 euro/t. il 5.10; a 480-483 euro/t. il 28.9; a 467,50-470,50 euro/t. il 14 e il 21 settembre; il 7 settembre era a 470-473 euro/t.; il 31 agosto a 490-493 euro/t.; il 24 e 3 agosto: 515-518; 27 luglio: 500-503; 20 luglio: 495-498; 6 luglio: 547-550; 29 giugno: 570-573).

Ed anche il MERCANTILE resta a 470-473 euro/t. (stesso dato del 14.12.22; a 475-478 euro/t. il 7.12.22; a 478-481 euro/t.; era a 488-491 il 23.11 e a 490-493 sia il 16.11 sia il 9.11; mentre il 2 novembre era a 495-498 euro/t., come il 26 e 19 ottobre; il 12.10 la quotazione era di 485-488 euro t.; di 475-478 euro/t. il 5 ottobre; di 470-473 euro/t. il 28 settembre; a 457,50-460,50 il 14 e il 21 settembre; il 7 settembre era a 460-463 euro/t.; a 480-483 euro/t. il 31 agosto; il 24 e 3 agosto: 505-508; 27 luglio: 490-493; 20 luglio: 485-488; 6 luglio: 537-540; 29 giugno: 560-563).

