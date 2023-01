Vino. D’Eramo (Masaf): ok Ue a legge Irlanda su etichette alcolici precedente preoccupante

ROMA – Il sottosegretario Masaf D’Eramo è intervenuto sul caso etichette alcolici in Irlanda: si contraddice voto Parlamento europeo che aveva evidenziato differenza fra abuso e consumo moderato

“Non è criminalizzando singoli prodotti che si tutela la salute pubblica. Il vino per noi è storia, cultura, espressione dei territori, è parte della Dieta Mediterranea, è qualità e consumo responsabile. La Commissione Ue non tiene in alcun conto del voto di un anno fa della plenaria di Strasburgo che distingueva fra abuso e consumo moderato di alcolici e autorizza la legge dell’Irlanda che introduce un’etichetta per vino, birra e liquori con avvertenze come “il consumo di alcol provoca malattie del fegato” e “alcol e tumori mortali sono direttamente collegati”. Un precedente pericoloso che se fosse seguito da altri paesi rischia di danneggiare un settore di punta del nostro agroalimentare in cui l’Italia è leader a livello mondiale”.

Lo afferma in una nota il sottosegretario di Stato all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Luigi D’Eramo. “Vino e birra – continua – non possono essere equiparati a superalcolici e fumo. Con provvedimenti come questo non si educano i cittadini ad abitudini più salutari, si attaccano solo ancora una volta i nostri prodotti. Continueremo a fare di tutto per difendere il nostro Made in Italy agroalimentare e il nostro stile di vita”, conclude D’Eramo.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it