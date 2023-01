Alimentazione. Lega: dubbi su autorizzazione grilli su mercato, interrogazione in Ue

BRUXELLES – Così in una nota Elena Lizzi, europarlamentare della Lega, prima firmataria dell’interrogazione condivisa dagli europarlamentari della Lega.

“Sono molti i dubbi riguardanti l’autorizzazione per l’immissione sul mercato Ue del grillo domestico congelato, essiccato e in polvere quale nuovo alimento, per questo chiediamo spiegazioni alla Commissione europea. La richiesta è stata fatta dalla società vietnamita Cricket One Co. Ltd.; sul regolamento pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale comunitaria, si legge che ‘sulla base delle limitate prove pubblicate sulle allergie alimentari connesse agli insetti in generale, che collegavano in modo ambiguo il consumo di Acheta domesticus a una serie di episodi di anafilassi, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha raccomandato di svolgere ulteriori ricerche. Abbiamo presentato un’interrogazione all’Ue per chiedere quali misure intenda implementare per chiarire quali siano i metodi di produzione, specialmente perché la maggior parte di questi insetti proviene da Paesi extra Ue, come Vietnam, Tailandia o Cina. Desideriamo anche sapere quali studi e ricerche si intenda effettuare per approfondire la possibilità di reazioni allergiche, per evitare che venga messa in pericolo la sicurezza alimentare dei cittadini europei”.

