Assegno Unico e Universale. Nel 2023 non sarà necessario presentare una nuova domanda

FIRENZE – L’Inps erogherà d’ufficio l’assegno unico universale (AUU) dal 1° marzo 2023 per coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presentato una

domanda di AUU, accolta e in corso di validità.

In questi casi la prestazione sarà erogata d’ufficio dall’Inps senza bisogno di presentare una nuova domanda.

Nei casi in cui rispetto alle condizioni dichiarate nella domanda dello scorso anno si dovessero essere verificate delle variazioni (per esempio, nascita di figli; variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio, variazione delle condizioni che danno diritto alle maggiorazioni ecc.), i richiedenti dovranno modificare la domanda aggiornandola alle nuove circostanze.

La domanda di AUU andrà presentata solo dai soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale o che hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova in uno dei seguenti stati: respinta, decaduta, rinunciata o revocata.

La domanda si può presentare entro il 30 giugno 2023 con diritto agli arretrati dal 1° marzo 2023; se presentata dal 1° luglio 2023, invece, decorre dal mese successivo a quello della domanda. Si ricorda che in ogni caso, sussiste sempre l’obbligo alla presentazione dell’Isee per l’anno 2023, per ottenere gli importi corretti dell’AUU.

Link (fonte) Dimensione Agricoltura

