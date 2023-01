Alimenti per la vacca da latte e il bovino da carne. Nuova edizione della guida

“Alimenti per la vacca da latte e il bovino da carne. 150 schede per valutare materie prime e foraggi” di Daniele Cevolani è una guida aggiornata che si prefigge di aiutare allevatori e operatori del settore nel valutare al meglio, sia qualitativamente che economicamente, gli alimenti disponibili su un mercato ormai dominato da variabili esterne non sempre controllabili visti i profondi mutamenti degli ultimi anni tra contrazione dei mercati, Covid-19 e guerra in Ucraina.

Le sue oltre 150 schede analitiche dedicate ad additivi, materie prime e foraggi descrivono pregi e difetti, qualità e caratteristiche, valori nutrizionali e prerogative dietetiche e sono ben completate dai capitoli contenenti suggerimenti e consigli pratici su aspetti manageriali inerenti al razionamento delle vacche da latte e dei bovini da carne, ai Disciplinari dei Formaggi DOP, alla gestione informatica della stalla, alla riduzione dei gas serra nonché alle principali patologie di origine alimentare e metabolica.

Indice: Mercato Italiano della vacca da latte e del bovino da carne: aspetti generali – Acqua di bevanda – Additivi e coadiuvanti tecnologici – Aminoacidi e aminoacidi protetti – Aromatizzanti: esaltatori di aroma e gusto – Minerali – Oli essenziali ed estratti di erbe – Probiotici e lieviti – Sostanze ad azione tampone – Vitamine – Materie prime ad alto tenore in amido e zuccheri – Materie prime ad alto tenore in fibra – Materie prime ad alto tenore in lipidi – Materie prime ad alto tenore in proteine – Materie prime liquide – Foraggi – Fabbisogni nutritivi – Esempi di razionamento – Alimentazione della manza e della vacca in asciutta – Alimentazione durante il periodo estivo – Alimentazione e qualità del latte – Alimentazione biologica – Alimentazione del bovino da carne – Unifeed: miscelazione ottimale – Micotossine – Software per l’alimentazione e la gestione della mandria – Disciplinari alimentari Formaggi DOP – Patologie metaboliche e alimentari – Riduzione dei gas serra – Sostanze indesiderabili nei mangimi – Parametri ottimali gestione stalla.

Formato 17 x 24 cm | pagine: 596 | Prezzo: € 59,00 | Link per info e acquisto | Libreria Rurale

