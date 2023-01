Mangimistica sostenibile, un manuale d’approfondimento sul tema della sostenibilità ambientale

La sostenibilità mangimistica è un insieme di misure che il sistema specifico adotta per equilibrare redditività e rispetto dell’ambiente nonché la salute di persone e animali attraverso un approccio scientifico di economia circolare finalizzato a soddisfare i bisogni presenti e futuri, cumulando in modo additivo efficienza, resilienza e tollerabilità anche con l’attivazione di una corretta informazione che produca concreti cambi di mentalità generale.

Il manuale “Mangimistica sostenibile” – a cura di Giuseppe Pulina – racchiude 15 contributi di approfondimento sui temi della sostenibilità ambientale, economica, informativa e digitale e pur essendo rivolto prevalentemente ai tecnici mangimisti, per la varietà e attualità degli argomenti trattati, può trovare ampio spazio di consultazione fra gli agronomi e i veterinari, di approfondimento fra gli studenti delle materie zootecniche di agraria e veterinaria, di riferimento fra i tecnici delle pubbliche amministrazioni e, soprattutto, di guida fra gli allevatori che guardano al futuro della nostra zootecnia con impegno e fiducia.

Indice: Introduzione alla mangimistica sostenibile – Fake news e zootecnia: conoscerle, prevenirle e contrastarle – Green Deal, Farm-to-Fork, nuova PAC e mercati: quale sostenibilità per l’industria mangimistica nel nuovo scenario? – Sostenibilità delle produzioni zootecniche. Il metano, generazione nella zootecnia e mitigazione secondo COP26 – Le metriche per la valutazione degli impatti climalteranti del metano – L’impegno del settore mangimistico nel perseguire gli obiettivi della transizione ecologica – Digitalizzazione, transizione e trasformazione digitale: quali differenze? – La Livestock Precision Farming, a che punto siamo – Efficienza degli allevamenti di bovini da latte: riflessi sulla sostenibilità ambientale ed economica – Tecnologie per la valutazione e la mitigazione dell’impatto ambientale dei bovini da latte – Tecnologie per la valutazione e la mitigazione dell’impatto ambientale dei bovini da carne – Tecnologie per la valutazione e la mitigazione dell’impatto ambientale dei suini – Tecnologie per la valutazione e la mitigazione dell’impatto ambientale degli avicoli – Il ruolo della mangimistica negli allevamenti. Cambiare il modo di lavorare nel sistema mangimistico. Perché e come – Come valutare una pubblicazione scientifica ai fini tecnici – La qualità del dato e l’Exploratory Data Analysis nella pratica zootecnica.

Formato 17 x 24 cm | pagine: 150 | Prezzo: € 16,00 | Link per info e acquisto | Libreria Rurale

