Lavoro. FAI, FLAI e UILA siglano accordo CCNL panificazione con Assipan

ROMA – E’ stato sottoscritto nella sede nazionale di Confcommercio, tra Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Assipan, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore della panificazione.

Ne danno notizia i sindacati di categoria, secondo i quali “questa firma è un risultato molto significativo alla luce del fatto che, dopo oltre dieci anni, un’importante associazione datoriale, che nel comparto rappresenta un numero considerevole di imprese, rientra nel sistema contrattuale di Fai-Flai-Uila”.

I contenuti dell’accordo, sia per la parte normativa che salariale, sono in linea e coerenti con gli accordi siglati con Fippa e con Fiesa-Confesercenti il 31 maggio scorso. “Elemento – sottolineano Fai, Flai e Uila – significativo per i lavoratori, che si vedranno riconosciuti stessi diritti, tutele e salario degli altri lavoratori del settore”.

Nella panificazione attualmente Fai-Flai-Uila sono firmatarie di tre diversi contratti nazionali con tre associazioni imprenditoriali nonostante i contenuti degli stessi accordi siano, di fatto, analoghi. In questo contesto, pertanto, le stesse organizzazioni sindacali annunciano di impegnarsi “affinché, a partire dalla prossima e oramai imminente tornata contrattuale, si possa aprire un negoziato in un solo tavolo di confronto per giungere alla sigla di un unico Contratto Nazionale con tutte le organizzazioni datoriali, obiettivo che consentirebbe di affrontare in modo più efficace le tematiche del settore”.

