Indennità di disoccupazione agricola. Richiesta entro il 31 marzo 2023

FIRENZE – E’ il momento di richiedere l’indennità di disoccupazione, per chi ha prestato attività agricola quale dipendente nel 2022.

Il termine per l’invio delle domande è il 31 marzo. L’indennità spetta ai lavoratori italiani e stranieri, che nel 2022 hanno prestato attività nel settore agricolo ed hanno versato contributi per almeno 102 giornate, accreditate nel biennio 2021/2022, oppure tutte nel 2022. In quest’ultimo caso, l’indennità spetta se il lavoratore ha almeno una giornata di lavoro anche non agricola accreditata negli anni precedenti. In caso di contribuzione mista, deve prevalere quella agricola. I cittadini stranieri hanno diritto all’indennità se titolari di permesso di soggiorno non stagionale, anche se assunti con contratto di lavoro a termine.

Per la presentazione della domanda è necessario portare i seguenti documenti:

Codice IBAN (conto corrente/postale o carta prepagata), per l’accredito dell’indennità;

Fotocopia documento d’identità;

Modello SR171 (reperibile sul sito dell’Inps o presso oi nostri uffici) per i titolari di altri lavori in proprio (titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, attività professionali, attività autonome in agricoltura) da compilare in occasione della presentazione della domanda.

A chi ha percepito l’indennità nel 2022, molto probabilmente l’Inps non ha applicato correttamente le detrazioni fiscali. Solo presentando la dichiarazione dei redditi può recuperarle in tempi ridottissimi, talvolta si tratta di alcune centinaia di euro.

