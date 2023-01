Olio: quotazioni stabili per gli extravergine, in calo le Dop. I prezzi del 24 gennaio 2023 su 18 piazze italiane

ROMA – Stabili gli oli extravergine e vergine di oliva; oscillazioni per le Dop.

Questo in sintesi quello che emerge dalle quotazioni olio d’oliva pubblicate oggi, martedì 24 gennaio, da Ismeamercati.

Mediamente stabili i prezzi degli oli extravergine in varie piazze italiane, con l’aumento del +5,5% per Ragusa. In diminuzione i prezzi di alcune Dop: – 3,6% per il Garda (Verona); – 3,8% per il Riviera dei Fiori (Imperia); – 4% per il Brisighella (Ravenna). Fra le Dop crescono i valori del Terra di Bari (+ 0,8%) e Lametia (+1,4% piazza di Gioia Tauro).

Le piazze interessate sono: Palermo, Ragusa, Trapani, Brindisi, Gioia Tauro (Rc), Foggia, Lecce, Taranto, Imperia, Bari, Verona, Firenze, Perugia, Ravenna, Siena, Viterbo, Chieti, Pescara.

I prezzi indicati sono pubblicati a fini specificatamente informativi; sono rilevati con riferimento esclusivo alla fase di contrattazione tra produttore e mediatore, grossista, rivenditore, fanno sapere le Camere di Commercio.

LEGGI ANCHE

Prezzi olio d’oliva: Quotazioni stabili (17 gennaio 2023) in tutte le 16 piazze italiane

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it