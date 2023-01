Vino. Con BuyWine il vino made in Tuscany incontra 39 Paesi da tutto il mondo

FIRENZE – Oltre 1400 etichette, 47 denominazioni e 230 aziende del territorio selezionate tramite bando regionale, si preparano a incontrare 160 buyer provenienti da 39 paesi per due giorni di incontri, accordi commerciali e soprattutto assaggi: venerdì 10 e sabato 11 febbraio alla Fortezza da Basso di Firenze torna BuyWine, la vetrina internazionale del vino Made in Tuscany che ogni anno fa incontrare domanda e offerta a Firenze.

Sabato 11 febbraio, presso il Cinema La Compagnia di Firenze, l’appuntamento raddoppia con PrimAnteprima, la giornata evento dedicata alla stampa specializzata in cui si svelano i dati su trend ed export del settore vitivinicolo regionale. PrimAnteprima apre ufficialmente la Settimana delle Anteprime di Toscana, sette giorni durante i quali si presentano le nuove annate delle principali DOC e DOCG della regione. Buywine e PrimAnteprima sono promossi da Regione Toscana insieme a Camera di Commercio di Firenze e organizzati da PromoFirenze. Il coordinamento della comunicazione, l’ufficio stampa e i social, sono curati da Fondazione Sistema Toscana.

Dai primi numeri di questa edizione di Buywine emerge una sempre maggiore attenzione all’ambiente: su 230 seller, 115 producono vino bio, mentre molti buyer cercano vini naturali. Il 2023 segna inoltre il gran ritorno dei compratori asiatici: se i mercati principali di riferimento restano Usa, Canada, Paesi scandinavi, Svizzera e UK, dopo il lungo stop del Covid si affacciano nuovamente a Firenze: Giappone, Singapore, Hong Kong, Corea del Sud e Thailandia. Continua l’entusiasmo per il vino toscano in America latina, dove l’interesse si concentra soprattutto sulla fascia più alta: presenti tra gli altri buyer provenienti da Argentina, Messico, Colombia, Brasile. I produttori, invece, arrivano da tutte le province toscane, anche se a fare la parte del leone sono Firenze e Siena, rispettivamente con 79 e 69 aziende. Segue Grosseto con 34. Previsti oltre 3.000 incontri per circa 23mila degustazioni.

Quest’anno la giornata di PrimAnteprima si arricchirà di due appuntamenti ospitati da Palazzo Medici Riccardi (via Cavour 5): il vernissage per la stampa della mostra “Nuove Cantine Italiane. Territori e Architetture”, a cura della rivista Casabella, con le immagini delle più scenografiche cantine d’autore del Paese (visitabile l’11 febbraio dalle 14.30 alle 19 e dal 12 al 19 febbraio in orario 11 – 19 tranne il mercoledì, ingresso libero). Sempre in collaborazione con Casabella, sabato pomeriggio Palazzo Medici Riccardi ospiterà il convegno “L’architettura delle cantine e l’enoturismo”, con la partecipazione degli studi di architettura che hanno dato forma ad alcune delle strutture più rinomate e fotografate in Toscana (sala Luca Giordano, ore 14.30, prenotazione obbligatoria www.casabellaformazione.it). Mostra e convegno vedono il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Federazione Architetti PPC Toscani, Ordine degli Architetti PPC di Firenze, Inarch/Toscana.

