Energia. Sorgenia realizza uno dei parchi fotovoltaici più grandi e produttivi della Toscana: a Grosseto 30 MW di potenza per fabbisogno 22mila famiglie

MILANO – Sorgenia sviluppa in Toscana uno degli impianti fotovoltaici più grandi e produttivi della regione.

Un progetto di circa 30 MW di potenza installata in grado di produrre ogni anno 58 GWh di energia da fonte solare per soddisfare i consumi elettrici di 22.000 famiglie, evitando l’immissione in atmosfera di oltre 28 mila tonnellate di CO2 l’anno.

Grazie alla scelta di tecnologie di ultima generazione, Sorgenia massimizza la produzione di energia pulita riducendo al minimo l’uso del suolo; il parco utilizza moduli fotovoltaici bifacciali a inseguimento mono-assiale che occupano un terreno, ritenuto idoneo dalla Regione, di 40 ettari adiacenti all’ex discarica collocata in località Strillaie, nel Comune di Grosseto.

L’impianto, che inizierà a produrre energia verde a inizio 2024, è pienamente coerente con gli obiettivi del piano industriale di sviluppo di Sorgenia che punta alla realizzazione di oltre 300 MWp da fonte solare entro il 2026. Un ulteriore elemento di innovazione dell’intervento consiste nel fatto che l’impianto beneficerà di un contratto PPA con Sorgenia, grazie al quale l’azienda acquisterà, per i prossimi dieci anni, energia verde direttamente dal parco fotovoltaico per rivenderla ai propri clienti finali, dando vita a un perfetto circolo virtuoso sostenibile. Il progetto ha ottenuto un finanziamento fino a 32 milioni di euro.

“Con questo investimento – commenti l’Ad di Sorgenia, Gianfilippo Mancini, Sorgenia avvia la realizzazione del primo di una serie di grandi progetti di produzione rinnovabile, tutti sviluppati in modo da contribuire sia agli obiettivi nazionali di decarbonizzazione sia al benessere economico dei nostri clienti e delle comunità in cui operiamo”.

Fondamentale è stata la collaborazione e il coinvolgimento degli stakeholder locali, con i quali sono state studiate le condizioni per generare vantaggi economici e sociali per il territorio: interventi di efficienza energetica, sviluppo di impianti a fonte rinnovabile e comunità energetiche presso le strutture di proprietà comunale.

Sorgenia S.p.A. nasce nel 1999 con l’avvento del mercato libero dell’energia ed è oggi la prima greentech energy company italiana controllata dal fondo infrastrutturale F2i Sgr e partecipata da Asterion Industrial Partners. L’offerta commerciale dell’azienda si sviluppa online e fa leva sulla scelta consapevole da parte dei clienti e su innovativi servizi digitali che rendono più semplice, sostenibile e immediato il rapporto con l’energia.

