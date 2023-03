Tonno Sardanelli: oltre 4000 mq di impianto fotovoltaico per la tutela dell’ambiente

MAIERATO (VV) – È stata completata l’installazione del nuovo impianto fotovoltaico presso lo stabilimento della Intertonno s.r.l., azienda del brand Tonno Sardanelli. I lavori sono iniziati a fine settembre e oggi l’impianto attende solo il collaudo finale da parte dell’Enel per entrare in funzione.

2278 moduli fotovoltaici e 8 inverters capaci di catturare l’energia irradiata dal sole e di trasformarla in energia elettrica, che coprono interamente lo stabilimento e il magazzino dell’azienda, per una superficie totale di 4400 mq. Si tratta di uno degli impianti più grandi in Calabria realizzati sulle coperture di opifici in alto consumo.

Notevoli sono i vantaggi ambientali che questa scelta imprenditoriale porterà all’ambiente e al territorio in cui opera. Si è stimato infatti che il passaggio da una produzione di energia proveniente da impianti termoelettrici a combustibile di origine fossile ad una fonte di energia rinnovabile permetterà di ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera di ben 481.635,01 kg all’anno. Minori saranno inoltre le emissioni di anidride solforosa, biossido di azoto e polveri, sostanze nocive che causano inquinamento, effetto serra e cambiamenti climatici. Un ulteriore passo sulla strada della sostenibilità che l’azienda percorre da tempo.

“Quello dell’inquinamento ambientale è un tema davanti al quale non possiamo più chiudere gli occhi. È necessario che le aziende facciano la loro parte. In una terra che ha la fortuna di essere baciata dal sole per la maggior parte dell’anno, la scelta di un impianto fotovoltaico per produrre energia ci è sembrata naturale e necessaria.” – afferma l’ingegnere Roberto Brindisi, Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Intertonno s.r.l, che ha seguito il progetto.

