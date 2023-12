Rivoluzione ozono per il settore vitivinicolo. Sostenibilità e sicurezza per il progetto Oxir

BOLOGNA – Le bolognesi G.R. Gamberini e MET Ozone Experts continuano a tracciare la strada dell’agricoltura del futuro grazie ad OXIR, la tecnologia green a residuo zero che sfrutta il potere igienizzante dell’ozono.

Reduci da Expo Rive a Pordenone, il salone dedicato a viticoltura ed enologia, dove le due aziende hanno esposto due strumentazioni all’avanguardia, nate per ridurre l’utilizzo della chimica nella lotta alle infezioni fungine, offrendo così una risposta concreta ed una soluzione reale alle problematiche del settore vitivinicolo, oltre che alle richieste dell’Europa nell’abbattimento dei residui.

Il carro OXIR, progettato per effettuare trattamenti fungicidi in vigneto, consente di ottenere residuo zero su terreno, falde e, soprattutto, sui grappoli. Rappresenta pertanto la sintesi dell’esperienza costruttiva di G.R. Gamberini, specializzata in nebulizzatori a basso volume ed impolveratrici pneumatiche, e della conoscenza e competenza di MET nel settore dei generatori ad ozono.

La macchina, destinata al mercato nazionale ed internazionale e presto omologata dall’ENAMA, si afferma per importanti caratteristiche tecniche e per prestazioni che al momento non conoscono concorrenza, come prodotto top di gamma. Ha dimensioni estremamente compatte che non ostacolano l’agilità di manovra tra i filari del vigneto grazie a due super ruote che garantiscono un buon livello di galleggiamento sia su terreni pianeggianti che in dolce collina. È dotata di un serbatoio in acciaio inox, con capacità di 1800 litri, al suo interno invece un rivestimento in materiale tecnico di ultima generazione mantiene la temperatura dell’acqua bassa, mantenendo l’ottimale concentrazione di ozono.

La componentistica si avvale di elementi di altissima gamma come il potentissimo generatore di corrente e la pompa elettrica ad alta capacità, oltre al sistema diffusore che, convogliando l’aria, movimenta la foglia facendo meglio penetrare l’acqua ozonizzata.

Il generatore a ozono è il più performante disponibile sul mercato, nella possibilità di personalizzazione, con l’eventuale applicazione di un computer per l’agricoltura 4.0 o ISOBUS. Infine, la macchina non conosce tempi morti e si presta per essere utilizzata lungo tutto l’arco dell’anno, coprendo la fase vegetativa, il post-raccolta, la potatura (come confermano recenti sperimentazioni, l’acqua ozonizzata risulta efficace nel cauterizzare le ferite della potatura, inibendo così l’infezione da parte di microbi e batteri) e financo la sanificazione delle cantine e dei magazzini.

Accanto al carro OXIR lo stand si arricchisce della presenza del generatore di ozono MOW 40, progettato e realizzato in modo accurato con materiali di alta qualità, concepito per permettere all’utilizzatore di sfruttare al massimo le proprietà sanificanti dell’acqua ozonizzata anche in cantina. Il suo funzionamento richiede un allacciamento idrico in pressione ed uno elettrico, risultando di uso estremamente semplice e versatile, ideale per la sanificazione degli ambienti e di tutte le attrezzature, come dei silos e degli altri strumenti di cantina. Collegabile alla rete idrica, ha una erogazione di acqua ozonizzata da 20 a 130 litri / minuto e consente, tramite la gestione di un PLC industriale, di erogare acqua ozonizzata a concentrazione variabile di ozono disciolto. Può essere realizzato sia nella versione “mobile” che nella versione “in linea” per le diverse esigenze dei clienti.

Sulla base delle sue potenzialità e del valore innovativo espresso, il Progetto OXIR è stato riconosciuto dalla Comunità Europea che ha deciso di finanziarlo nell’ambito del prestigioso ed ambito programma di ricerca ed innovazione Horizon 2020.

MET SRL è un’azienda di Bologna, player di riferimento nella progettazione di generatori e impianti a ozono totalmente made in Italy. Con un approccio orientato all’individuazione di soluzioni su misura l’azienda è in grado di operare in qualsiasi settore interpretando di volta in volta situazioni ed esigenze specifiche. Dall’ambito medicale a quello agroalimentare, dal settore dei trasporti a quello della sanificazione degli ambienti, MET propone un ampio ventaglio di prodotti e di soluzioni in grado di valorizzare le capacità sanitizzanti e deodorizzanti dell’ozono nell’ottica di un’economia e di una produzione sempre più attenta all’impatto ambientale.

G.R. Gamberini SRL nasce a Bologna alla fine degli anni 60′ specializzandosi nella progettazione di tecnologie al servizio dell’agricoltura come atomizzatori, nebulizzatori e gruppi di diserbo. Oggi dopo oltre 55 anni di esperienza l’azienda è conosciuta in tutto il mondo grazie alla produzione di macchine agricole affidabili, performanti e personalizzate, espressione di un autentico made in Italy. Fiore all’occhiello dell’azienda sono le impolveratrici pneumatiche per zolfo e zeoliti, che presentano la gamma più completa sul mercato, mentre le nuove frontiere sono rappresentate dalle innovative macchine ad acqua ozonizzata.

