Pozzi: normativa e gestione della risorsa idrica. Focus della Cia Toscana a Cecina (Li) il 2 febbraio

FIRENZE – “Pozzi: normativa e gestione della risorsa idrica” è il titolo del seminario online – organizzato da Cia Agricoltori Italiani della Toscana -, in programma giovedì 2 febbraio (ore 9), a Cecina (Li), alla Biblioteca Comunale (Via Dionisio Corsini 7).

Il programma – Apertura dei lavori a cura di Cinzia Pagni, presidente Cia Etruria.

Interventi: “Pozzi per emungimento acqua: perforazione, gestione e corretto utilizzo” di Alessio Danesi, libero professionista; “La gestione quantitativa della risorsa idrica. Obblighi e condizioni per utilizzare un bene demaniale” a cura di Giovanni Testa, Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa Responsabile Procedura Tecnico; “Strumenti aziendali per la corretta gestione irrigua” di Pasquale Delli Paolo, Tecnico Cia Conclusioni di Claudio Capecchi, vicepresidente Cia Toscana.

Per partecipare all’iniziativa è necessario iscriversi a questo link: https://form.jotform.com/230246788115357

Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana Sottomisura 1.2

VAI ALLO SPECIALE DIVULGANDO

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it