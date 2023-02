Bando terreni agricoli. Aperto il portale Ismea: finanziato il 100% dell’acquisto per under 41 e giovani startupper

ROMA – Via all’apertura dello sportello (oggi mercoledì 1 febbraio alle ore 13.00) per la presentazione delle domande di Generazione Terra, la nuova misura di Ismea che finanzia l’acquisto dei terreni da parte dei giovani, presentata oggi in conferenza stampa con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida.

Si tratta di una misura molto attesa dai giovani imprenditori agricoli o aspiranti tali che sostituisce il vecchio regime del primo insediamento in agricoltura sospeso nel 2020. Il meccanismo di funzionamento rimane pressoché identico al passato con l’acquisto del terreno da parte di Ismea e la contestuale rivendita al giovane con un patto di riservato dominio. ln caso in cui il valore del terreno superi i massimali di intervento, l’operazione si può realizzare con la concessione di un mutuo ipotecario.

A cambiare, anche in maniera sostanziale, sono invece le finalità, i requisiti di accesso e alcune modalità operative.

“La prima rilevante novità – ha spiegato il direttore generale Ismea Maria Chiara Zaganelli – è rappresentata dal fatto che Generazione Terra non si rivolge solo ai giovani che intendono insediarsi in agricoltura per la prima volta ma anche a quelli che in agricoltura sono già attivi, conducono da almeno due anni una propria impresa e vogliono ampliare la base fondiaria o consolidare quella già condotta in affitto.

La seconda rilevante novità è che anche tra coloro che intendono insediarsi per la prima volta, sono previsti dei requisiti di accesso in aggiunta alla sola età anagrafica. Si punta all’esperienza, alla competenza e al livello di istruzione del giovane, per assicurare un maggior tasso di successo delle iniziative imprenditoriali.

Più nel dettaglio possono accedere alle agevolazioni tre tipologie di soggetti:

giovani di età inferiore ai 41 anni che sono già imprenditori agricoli;

giovani, sempre al di sotto dei 41 anni di età, che vogliono avviare un’iniziativa imprenditoriale in agricoltura e che abbiamo un’ esperienza in campo agrario dimostrata dall’appartenenza a casse previdenziali o ordini professionali di settore ( startupper con esperienza);

giovani (under 35 anni) che vogliono avviare un’iniziativa imprenditoriale in agricoltura e che abbiamo un titolo di studio superiore in campo agrario o una laurea in qualunque disciplina ( startupper con esperienza).

I massimali di intervento e le agevolazioni variano in funzione delle tipologie dei soggetti: si va dai 1.500.000 euro, in caso di giovani imprenditori agricoli e giovani startupper con esperienza ai 500.000 euro, in caso di giovani startupper con titolo. La durata del finanziamento arriva fino a trenta anni, con possibilità di scegliere tra tasso fisso o variabile, revisionabile nel corso dell’ammortamento, in base al profilo di rischio del richiedente.

Solo per gli startupper (con esperienza o con titolo), Generazione Terra riserva anche un premio di primo insediamento nella misura massima di 70 mila euro utilizzabile, nei primi cinque anni, per abbattere fino al 70% l’importo delle rate di ammortamento. Per tutti i soggetti si prevede inoltre la riduzione al 50% di tutti gli oneri notarili e fiscali, le spese di istruttoria limitate a euro 500 euro. Infine, grazie alla novità introdotta nell’ultima legge di bilancio, le agevolazioni fiscali della piccola proprietà contadina (imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e imposta catastale all’1%) sono estese anche agli startupper.

L’accesso al portale per le domande è possibile da questa pagina del sito Ismea https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652.

Le domande saranno istruite secondo l’ordine cronologico di arrivo sino ad esaurimento della dotazione finanziaria complessiva pari a 60 milioni di euro.

