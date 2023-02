Etichetta. Lollobrigida: Spiegheremo all’Irlanda cos’è il vino. Il Governo contatterà ministro salute

ROMA – “Il vino deve essere guardato nel suo complesso, non solamente per l’alcol, che è componente minoritaria del 20% all’interno della bottiglia. Non mi sembra che lo stato di salute di francesi, spagnoli e italiani sia precario rispetto a chi non consuma vino. Schillaci contatterà il collega irlandese (Leo Varadkar, ndr)”.

Lo ha detto il ministro dell’agricoltura e sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione di Generazione Terra.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it