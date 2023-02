Birra dell’Anno: è record di iscrizioni. 2227 birre per la XVIII edizione

RIMINI – Sarà un’edizione da record quella 2023 di Birra dell’Anno, concorso organizzato da Unionbirrai che premia le migliori birre artigianali e incorona il miglior birrificio artigianale italiano dell’anno. 80 esperti degustatori, provenienti dall’estero e da tutta l’Italia, si riuniranno intorno ai tavoli per gli assaggi alla cieca che decideranno i podi dell’edizione 2023 del concorso fra le 2227 birre artigianali iscritte nelle 45 diverse categorie da 305 produttori.

Ad ospitare la giuria internazionale della XVIII edizione di Birra dell’Anno, il concorso brassicolo più longevo e atteso in Italia, sarà la Fiera di Rimini, che sarà anche sede della premiazione in occasione della giornata di apertura della manifestazione “Beer&FoodAttraction”, domenica 19 febbraio 2023 alle ore 14. Come sempre saranno 3 i premi assegnati per ogni categoria, a cui si aggiungerà la proclamazione del Birrificio dell’Anno, il produttore che avrà ottenuto con le sue birre il punteggio più alto con i tre migliori piazzamenti in differenti categorie.

“Ci aspettavamo un’edizione importante, ma i numeri sono andati anche oltre le aspettative con ben 2227 birre iscritte alla XVIII edizione di Birra dell’Anno. Numero che supera di gran lunga quelli delle edizioni del 2021 e del 2022, ma anche quelli dell’ultima edizione pre pandemia, che nel 2020 impegnò la giuria nell’assaggio di 2141 birre. Questi dati ci riempiono di orgoglio, perché sono segno della fiducia e della stima che i produttori italiani nutrono nei confronti del concorso. – ha commentato Simone Monetti, segretario generale Unionbirrai – Nella precedente edizione i birrifici italiani hanno dato prova di grandi capacità, mettendo d’accordo la giuria sul livello medio elevato delle birre assaggiate, ma sono certo che anche quest’anno le birre artigianali italiane sapranno stupire i giudici internazionali che con grande entusiasmo hanno deciso di prendere parte a questa edizione”.

Birra dall’anno è l’annuale concorso organizzato da Unionbirrai che dal 2005 premia le migliori birre e il miglior birrificio artigianale d’Italia. Per la XVIII edizione i premiati potranno prendere parte al progetto BdA on tour, gli eventi che portano nei locali d’Italia le birre vincitrici con la volontà di promuovere e valorizzare le birre artigianali italiane. Tutte le informazioni sul concorso sono disponibili sul sito www.birradellanno.it.

