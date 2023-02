Nuovo bando ISI INAIL: stanziamento di 333 milioni di euro, 21 febbraio pubblicazione date apertura sportello

ROMA – Il nuovo bando ISI INAIL, presentato alla direzione generale dell’Inail, porta oltre quota tre miliardi gli incentivi a fondo perduto messi a disposizione dall’Istituto in questi 13 anni (a partire dal 2010) per sostenere le imprese che investono in prevenzione. (LEGGI: Nuovo bando ISI INAIL 2023: tutti i commenti e gli obiettivi).

Durante la presentazione della nuova iniziativa è stato comunicato lo STANZIAMENTO valevole per l’edizione 2022 pari ad euro 333,3 MILIONI suddivisi come segue:

1° ASSE – IMPORTO STANZIATO € 161.856.189,00

PROGETTI DI INVESTIMENTO E PER L’ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI RESPONSABILITA’ SOCIALE

2° ASSE – IMPORTO STANZIATO € 40.000.000,00

PROGETTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.

PROGETTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.

3° ASSE – IMPORTO STANZIATO € 86.509.000,00

PROGETTI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

PROGETTI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

PROGETTI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 4° ASSE – IMPORTO STANZIATO € 10.000.000,00

PROGETTI PER MICRO E PICCOLE IMPRESE OPERANTI IN SPECIFICI SETTORI DI ATTIVITA’ (solo micro e piccole imprese operanti nella ristorazione).

5° ASSE – IMPORTO STANZIATO € 35.000.000,00

PROGETTI PER MICRO E PICCOLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE PRIMARIA DEI PRODOTTI AGRICOLI

PROGETTI PER MICRO E PICCOLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE PRIMARIA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Entro il prossimo 21 FEBBRAIO 2023 saranno pubblicate le date di apertura e scadenza dello sportello per le presentazioni delle domande.

