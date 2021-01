Bando ISI-INAIL Agricoltura. Siete pronti? Domani 28 gennaio è il click day

ROMA – Il Bando ISI-INAIL Agricoltura arriva al momento più importante.

E’ infatti fissato domani, giovedì 28 gennaio 2021, il click day, ovvero il giorno dell’invio delle domande.

L’inoltro potrà essere effettuato dopo aver completato correttamente la fase di registrazione.

Nella pagina informativa dedicata, sono disponibili le regole tecniche, le modalità di svolgimento e le faq aggiornate per l’utilizzo della suddetta procedura. Ulteriori chiarimenti ai quesiti che dovessero pervenire saranno forniti con la stessa modalità.

Bando Isi Agricoltura 2019-2020Modalità di partecipazione, avvisi pubblici e graduatorie relative al finanziamento.

Progetti ammessi a finanziamento:

Sono ammissibili i progetti di acquisto o noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricoli e forestali.

Le imprese possono presentare una sola domanda in una sola Regione o Provincia autonoma e per un solo asse di finanziamento.

Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti:

Le risorse finanziarie destinate dall’Inail ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e su due distinti assi di finanziamento.

Lo stanziamento complessivo pari a 65 milioni di euro é così ripartito:

• 53 milioni di Euro, Asse di finanziamento riservato alla generalità delle imprese agricole;

• 12 milioni di Euro, Asse di finanziamento riservato agli imprenditori giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA nella misura del:

• 40% per i soggetti beneficiari dell’Asse dedicato alla generalità delle imprese agricole;

• 50% per i soggetti beneficiari dell’Asse dedicato agli imprenditori giovani agricoltori.

Il finanziamento massimo erogabile è pari a Euro 60.000,00; il finanziamento minimo è pari a Euro 1.000,00.

