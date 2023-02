Vino. De Castro, La battaglia delle etichette si sposta a Ginevra all’OMC

BRUXELLES – “Come avevamo richiesto nelle scorse settimane, nel pomeriggio di ieri le autorità irlandesi hanno inviato a Ginevra la notifica ufficiale, nel rispetto delle procedure di autorizzazione previste dall’Organizzazione Mondiale del Commercio, in merito alla proposta di introdurre a livello nazionale l’obbligo di etichettatura sanitaria delle bevande alcoliche, che prevedrebbe indicazioni quali “l’alcol nuoce gravemente alla salute”.

Così Paolo De Castro, membro PD della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale dell’Europarlamento, commenta l’ulteriore passaggio procedurale previsto dall’accordo OMC sulle barriere tecniche al commercio.

“Ora la battaglia si sposta a Ginevra – sottolinea l’eurodeputato Dem – dove dovremo trovare alleati a livello internazionale, a partire dagli Stati Uniti.”

“Per questo – prosegue De Castro – siamo in contatto con la Missione statunitense a Bruxelles, affinché anche Washington possa sollevare osservazioni in sede OMC.” “Non ci diamo per vinti – conclude il membro della Comagri del Parlamento Ue – e continueremo a lavorare per contrastare una norma non solo sbagliata e discriminatoria nei confronti di migliaia di produttori d’eccellenza italiani ed europei, ma che rappresenta anche una barriera commerciale anche a livello internazionale”.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it