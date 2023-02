Lollobrigida: da Governo Meloni massima attenzione a settore ortofrutticolo, al lavoro su promozione

ROMA – “Una delle priorità per il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste è rimettere al centro problematiche e opportunità legate al settore ortofrutticolo, che per la nostra Nazione riveste un ruolo strategico. La fiera ‘Fruit Logistica 2023’ di Berlino che si apre oggi è un evento importante, oltre che un’occasione per sviluppare questo percorso. Ringrazio il Sottosegretario del Masaf La Pietra e il Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati Carloni, che saranno presenti in rappresentanza delle nostre Istituzioni.

Voglio ancora una volta ribadire che sul settore ortofrutticolo italiano il Governo Meloni pone la massima attenzione. Ho già invitato tutti gli attori coinvolti in questo ambito ad un confronto presso il Masaf, nel quale fare emergere le criticità e le possibili soluzioni, ma soprattutto una visione strategica che garantisca alle nostre produzioni di qualità di essere ulteriormente valorizzate in termini promozionali, al fine di aprire nuove fette di mercato in Italia e all’estero. Difendere la qualità e la quantità delle nostre produzioni da posizioni ideologiche e valorizzarne le caratteristiche è uno dei nostri principali obiettivi”. Così in una nota il ministro dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.

