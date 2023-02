Vino. LeBron James da record, è il miglior marcatore della storia NBA: avrà festeggiato con un Brunello di Montalcino?

ROMA – E’ un grande appassionato di vini di qualità e stanotte ha messo a segno quei punti che gli hanno permesso di superare una leggenda come Kareem Abdul-Jabbar e diventare il miglior marcatore di sempre della storia NBA.

LeBron James, King James, il Re del basket a stelle e strisce, ha messo la firma definitiva sulla storia della NBA, superando i 38.387 di Kareem (record che resisteva dal 1984), con un classico fadeaway (un tiro dalla media distanza in allontanamento), e fissando il nuovo record (provvisorio) a 38.890 punti segnati, in 20 stagioni e 1.410 partire giocate.

Avrà festeggiato King James dopo la partita (che per la cronaca è stata vinta da Oklahoma City Thunder) con un grande vino, magari italiano? Come abbiamo più volte raccontato, il suo legame con i vini Made in Italy è molto stretto. Ama il Brunello di Montalcino – come ha fatto sapere lui stesso attraverso il suo profilo Instagram -, e quando può non manca di fare un giro in Italia, alla scoperta di cantine, e appunto, nuovi vini da conoscere.

Qualche anno fa, la stella dei Lakers, definì una Riserva di Brunello annata 2010 “la perfezione”, in una ‘story’ visualizzata in tutto il mondo (LEGGI). E nel settembre 2021, con la famiglia, la visita in Maremma, all’azienda Monteverro (Capalbio-Gr), per assaggiare i vini dell’azienda; su tutti un premier grand cru maremmano, ottenuto dai vitigni bordolesi classici Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Petit Verdot, ma con l’inconfondibile carattere della costa toscana (LEGGI).

FOTO: l’immagini in copertina (esultanza James dopo il record) è di NBA Instagram

