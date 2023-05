Alluvione. Lollobrigida (Masaf), siamo per i fatti e non per le parole. Fondi a disposizione per sanare i danni

ROMA – “Noi siamo per i fatti non per le parole”. Il Ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha esordito così nel corso del punto stampa organizzato presso la Protezione Civile e relativamente all’alluvione che sta interessando l’Emilia Romagna.

“Abbiamo risorse che non dovranno togliere ad altri settori o altri interventi, ma dobbiamo arrivare a una stima finale dei danni per capire come operare in emergenza, ma anche in ricostruzione. Quello che è certo è che non lasciamo l’agricoltura romagnola da sola, abbiamo una cabina di regia operativa che andrà avanti a oltranza per valutare il da farsi e lo faremo”, ha continuato Lollobrigida.

Intanto è previsto un Consiglio dei Ministri speciale per il 23 maggio nel quale si discuterà di un decreto d’emergenza per ricostruire le zone colpite dall’alluvione.

