AquaFarm: A Pordenone appuntamento per lo sviluppo internazionale

PORDENONE – L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, insieme a Pordenone Fiere organizza incontri di business tra buyer esteri e le imprese italiane che forniscono prodotti e servizi per gli impianti di acquacoltura. L’appuntamento è per i giorni 15 e 16 febbraio in occasione di AquaFarm, la fiera di riferimento nel Mediterraneo e nel Sud Europa per l’acquacoltura, la molluschicoltura e la pesca sostenibile organizzata da Pordenone Fiere con la collaborazione di API e AMA.

Una trentina i delegati provenienti da Albania, Israele, Algeria, Danimarca, Germania, Ungheria, Bosnia Erzegovina, Tunisia che hanno scelto AquaFarm per incontrare l’eccellenza nell’ambito della produzione di tecnologie, prodotti e servizi per il settore dell’acquacoltura. Le aziende italiane sono sempre di più attente ai temi ambientali, climatici ed energetici e offrono un contributo importante per migliorare la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici, come indicato nelle direttive Europee e riprese dal Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. Appuntamenti fieristici come AquaFarm sono importanti occasioni di business che hanno il più alto obiettivo di perseguire la strada della sostenibilità. Il 15 e 16 febbraio le delegazioni di questi Paesi raggiungeranno la Fiera per una serie di incontri B2B mentre nel pomeriggio del giorno 16 andranno a visitare una delle più interessanti aziende di acquacoltura del territorio.

Per consultare le aziende partecipanti e per i dettagli sulla partecipazione ad AquaFarm è disponibile il sito all’indirizzo www.aquafarm.show.

