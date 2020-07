Pordenone Fiere conferma l’appuntamento per la filiera dell’acquacoltura e dell’agritech. Il 17 e 18 febbraio 2021

L’appuntamento per tutti gli operatori della filiera dell’acquacoltura e delle innovazioni nel mondo agritech è confermato. La manifestazione che presenta in contemporanea i due eventi AquaFarm e NovelFarm, giunti rispettivamente alla 5° e 3° edizione, si terrà il 17 e 18 febbraio 2021 alla Fiera di Pordenone.

“Siamo molto soddisfatti di poter confermare questo importante appuntamento per il 2021 – afferma Renato Pujatti, presidente di Pordenone Fiere -. Se c’è una cosa che abbiamo imparato da questa emergenza e da questi mesi di lockdown, è che i settori della produzione alimentare non si sono fermati, anzi, hanno trainato il nostro Paese. E i cittadini si sono scoperti sempre più attenti nella scelta dei prodotti di prima necessità, confermando il trend della sostenibilità alimentare. AquaFarm e NovelFarm si inseriscono entrambe in questo settore – continua il presidente Pujatti – e nonostante si tratti di manifestazioni nate da poco, la loro portata e rilevanza internazionale non ha fatto altro che crescere e consolidarsi di anno in anno, fino a diventare un appuntamento imprescindibile per le filiere dell’acquacoltura e delle innovazioni dell’agricoltura indoor. Un’occasione di confronto e di lavoro che offre la possibilità alle due filiere di continuare a costruire progettualità sempre più strutturate, grazie alle opportunità di network che solo una manifestazione fieristica può offrire”.

Ed è proprio sulla rete, sulla collaborazione tra Istituzioni, Enti di ricerca e Aziende che verte il lavoro AquaFarm e NovelFarm. “Abbiamo sempre lavorato in sinergia con istituzioni e altre associazioni anche internazionali, – sottolinea Giuseppe Prioli, presidente dell’Associazione Mediterranea Acquacoltori – e quest’anno la rete è ancor più indispensabile per poter uscire insieme dalla crisi economica.”

“Dobbiamo saper affrontare, convivere e vincere l’emergenza, di qualsiasi tipo – afferma Pier Antonio Salvador, presidente dell’Associazione Piscicoltori Italiana – e far sì che la filiera sia pronta, anche in futuro, a gestire situazioni di crisi.”

Durante le conferenze e i workshop delle due giornate infatti verrà dato ampio spazio a temi che si sono rivelati di fondamentale importanza proprio nel periodo di lockdown e oltre. Sicurezza e tracciabilità; distribuzione; percezioni e comportamento dei consumatori; normative e fondi; innovazioni tecnologiche. Queste alcune delle tematiche che verranno affrontate.

Tra le novità della 5° edizione di AquaFarm, un contest per la ricerca e per le start-up tecnologiche: quali le soluzioni per migliorare la produttività degli allevamenti? La call per il concorso sarà lanciata a settembre e sarà aperta a partecipanti da tutti i Paesi.

NovelFarm conferma, per il terzo anno, l’Urban Farm Challenge 2021, concorso internazionale di riprogettazione di edifici abbandonati e dismessi, organizzato dall’Università di Bologna.

Altra importante novità riguarda le alghe: tema che ha sempre riscontrato un enorme successo di pubblico fin dalla prima edizione e che nel 2021 vede la nascita di AlgaeFarm, uno spazio dedicato a questo mondo, sia a livello di conferenze che di spazio espositivo.