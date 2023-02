Manitou Italia celebra un 2022 da record e guarda ai prossimi traguardi nel segno dell’innovazione e sostenibilità

ROMA – Il 2022 da fatturato record per Manitou Italia è stato celebrato con un evento di due giorni a Roma.

E’ stata l’occasione – spiega l’azienda, tra i leader mondiali nella movimentazione dei materiali – per illustrare i traguardi raggiunti nell’anno appena trascorso, che rappresenta, appunto, un record assoluto nella storia di Manitou Italia.

Inoltre è stato analizzato lo stato di avanzamento dei diversi progetti in corso, come ad esempio il Dealer Elevation Plan, ma anche la sfida delle soluzioni ad emissione zero, macchine elettriche, il lancio di nuovi prodotti, nuovi traguardi.

Ma è stata anche l’occasione per scoprire tutte le novità che il Gruppo Manitou ha pianificato per l’anno 2023, in primis, ripetere i grandi traguardi appena raggiunti.

Il Dealer Meeting 2023 di Manitou Italia, nei primi giorni di febbraio, ha visto la partecipazione di tutta la vasta rete di concessionari ufficiali Manitou, dal Nord al Sud Italia, per ogni mercato di riferimento nel quale è attivo il colosso francese: edilizia, agricoltura ed industria.

Oltre cento imprenditori e professionisti del settore hanno preso parte alle sessioni di formazione, aggiornamento e confronto all’interno di uno storico albergo nel pieno centro di Roma.

E poi una cena di gala, a suggellare l’evento, che si è svolta nel principesco Palazzo Brancaccio.

Un’occasione utile per omaggiare il pensionamento di una figura ‘storica’ del team Manitou Italia e del settore edile in generale: Raimondo Ramaiola, Sales Area Manager, “29 anni svolti con immensa energia, passione e competenza all’interno del brand per eccellenza del sollevamento telescopico” sottolinea l’azienda.

Durante il Dealer Meeting inoltre sono stati celebrati quattro concessionari che hanno realizzato durante l’anno delle cosiddette best practice di assoluto valore, riguardanti il Noleggio, le Parti di Ricambio, le Macchine Connesse ed i servizi e soluzioni finanziari di Manitou Group Finance.

“Un convegno caratterizzato dal confronto e dall’innovazione, all’interno di un clima

sereno e familiare, tipico della grande famiglia di Manitou Italia” conclude l’azienda, già proiettata al raggiungimenti di grandi traguardi per il 2023.

Il Gruppo Manitou è una multinazionale francese con sede nella Loira Atlantica, specializzata nella produzione di soluzioni per la movimentazione, il sollevamento e il movimento terra per l’agricoltura, l’edilizia e l’industria.

Le macchine, come piattaforme aeree e carrelli elevatori, sono utilizzate anche in ambiti come l’aeronautica, la difesa, l’ambiente, il settore minerario, ecc. Con oltre 60 anni di esperienza sempre basata sull’innovazione continua, Manitou offre prodotti ergonomici e facili da gestire, macchine che soddisfano ogni esigenza, con un elevato livello di sicurezza, comfort e prestazioni.

FOTOGALLERY Dealer Meeting Manitou Italia Roma, 2-3 febbraio 2023

