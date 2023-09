Manitou Italia porta al GIS 2023 il progetto Oxygen e punta alla sostenibilità

PIACENZA – Manitou Italia parteciperà alla fiera GIS 2023 presso la consueta area esterna, posizione M118-N129. Per l’occasione sarà presente una zona dedicata alle soluzioni Full Electric del Gruppo Manitou, il cosiddetto brand Oxygen. Nello specifico si potranno ammirare il modello MRT 2660e, che insieme al MRT 2260e, costituiscono i primi sollevatori telescopici rotativi interamente elettrici presenti sul mercato.

Prodotti come i corrispettivi endotermici presso la plant di Castelfranco Emilia, questi due modelli possono esprimere le medesime prestazioni al top della gamma Vision+, pur potendo contare sull’innovazione e le emissioni zero della versione elettrica. Inoltre saranno presenti il sollevatore telescopico fisso MT 625e, con portata di 2.500kg e altezza di lavoro di sei metri, la piattaforma aerea 200 ATJe, in grado di operare fino a 20 metri di altezza, in aggiunta ai carrelli elevatori totalmente elettrici della gamma ME e i transpallet al litio della serie EP.

Infine non mancherà la consueta attenzione e focus ai Servizi del Gruppo Manitou, quali ad

esempio la connettività, l’estensione di garanzia e i tool digitali.

