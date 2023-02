Grano duro: quotazioni ancora in calo (-3 euro) alla Borsa Merci Bari. Fino a 425 euro tonnellata

BARI – Continua a scendere il prezzo del grano. Meno 3 euro a tonnellata, nelle quotazioni della Borsa Merci di Bari di oggi, martedì 14 febbraio, dopo i cali vistosi delle ultime settimane (leggi 7.2.2023).

Il prezzo del GRANO DURO produzione nazionale scende a 420-425 euro a tonnellata per il FINO; stabile a 415-420 euro/ton. il BUONO MERCANTILE e a 410-415 euro/ton. il MERCANTILE.

Maggiore calo per il grano duro BIOLOGICO, che scende di 5 euro a tonnellata: la quotazione arriva a 432-437 euro/ton. per il buono mercantile e a 427-432 euro/t. per il mercantile.

In calo anche il grano tenero di produzione nazionale – speciale n.1 a – 5 euro (410-415 euro/t.), il Fino -2 euro/t. (339-345); e scende anche il tenero di importazione ucraina (-10 euro)

