Vino, Carloni: Storia ci consegna un ruolo e responsabilità per difendere bevanda che non è solo alcol

ROMA – Il ruolo, l’origine, e la storia del vino, è stata ricordata quest’oggi in un incontro in Senato, a Palazzo Giustiniani, da Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura della Camera. Insieme a Carloni, il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio.

“Andrea Bacci medico e filosofo marchigiano verso la fine del 500 scrisse la storia del vino e per la prima volta il vino veniva classificato e spiegato, nei modi consentiti, associati ad effetti curativi” ha detto Carloni.

“Poi, 1620 circa, un altro monaco e medico marchigiano Francesco Scacchi con il suo “de salubri potu dissertatio” mette per iscritto il primo metodo al mondo di spumantizzazione (50 anni prima di Dom Pérignon facesse altrettanto in Francia) sempre con finalità curativa.

Insomma la storia ci consegna un ruolo e una responsabilità per difendere questa bevanda che non può essere considerata soltanto alcolica. Non dobbiamo farlo, non possiamo farlo e non vogliamo farlo” ha concluso il presidente ComAgri.

