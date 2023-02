Notte Rossa Barbera: venerdì 3 marzo in 16 piole torinesi rivive la tradizione della “merenda sinoira”

TORINO – Luci soffuse, tovaglie a quadrettoni imbandite con “quartini” di ottimo barbera e piatti della tradizione. E, naturalmente, musica dal vivo per socializzare e cantare tutti assieme.

Tornano, dopo tre anni, le emozioni di “Notte Rossa Barbera”, l’evento che più di tutti fa rivivere in chiave pop e moderna la storica merenda sinoira, il classico e popolare momento di condivisione a tavola made in Piemonte di espressione contadina e poi esteso alla città, antesignano di quello che oggi viene comunemente e un po’ snobisticamente definito “apericena”.

L’appuntamento è per la serata di venerdì 3 marzo, per un itinerario gastronomico – musicale itinerante che coinvolge 16 tra le più iconiche “piole” di Torino e quelle “rivisitate” in chiave moderna. Ognuna di esse proporrà per la cena un proprio speciale “Menù Notte Rossa Barbera” a prezzi popolari, in onore dello storico cantautore torinese Fred Buscaglione, vero e proprio “cantore” della piola, della sua gente e delle sue atmosfere.

Una sagra diffusa nei cuori gastronomici di Torino, un inno alla rusticità e alla memoria, senza cadere in polverose nostalgie ma rivivendo con eleganza e modernità un pezzo di storia della città. Un’occasione per far riscoprire luoghi, sapori e usanze del Piemonte più autentico a un pubblico di ogni età, a cominciare dai più giovani.

Tra un vitello tonnato e un piatto di agnolotti al plin, uno di acciughe al bagnet verd e una carrellata di bolliti, parteciperanno alla festa anche sedici produttori di Barbera, il vitigno più rappresentativo della tradizione contadina, provenienti da tutto il Piemonte e accuratamente selezionati da “Il Salone del Vino di Torino”. Ogni produttore sarà associato a una piola e proporrà le migliori etichette in abbinamento con i piatti del “Menù Notte Rossa Barbera”.

Non solo enogastronomia ma anche musica. Ogni piola, infatti, ospiterà un artista o un gruppo musicale emergente piemontese, che avrà così l’opportunità di esibirsi dal vivo durante la serata, contribuendo con le proprie armonie a ricreare le atmosfere conviviali delle storiche trattorie piemontesi.

Inoltre, per la prima volta nella sua storia, Notte Rossa Barbera vivrà una sua dolce anteprima nel pomeriggio di giovedì 2 marzo con la Dolce Merenda da Ziccat, presso la Caffetteria Ziccat di Via Pietro Micca 2/h. Un omaggio alla tradizione delle nonne, che nelle fredde giornate invernali accoglievano i nipoti dopo le scuola e li viziavano di dolci, così l’appuntamento da Ziccat offrirà ai più piccoli e agli adulti più golosi un menù pomeridiano con le specialità della casa: diversi assaggini di dolci accompagnati da una bevanda calda. E per i più arditi, un bicerin di Vermouth.

“Notte Rossa Barbera” è ideata e organizzata dall’Associazione Culturale F.E.A. che si avvale della collaborazione di Salone del vino di Torino, Torino Wine Week, Indiependence. Sponsor della manifestazione è Ziccat Cioccolato

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it