Sostegno al reddito. Le domande per il contributo a favore dei genitori disoccupati fino al 31 marzo 2023

FIRENZE – Riaperti i termini per il contributo economico in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, che fanno parte di nuclei monoparentali, con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

Dal 1° febbraio 2023 al 31 marzo 2023 sarà possibile inoltrare le domande per l’annualità 2023. Il beneficio spetta al genitore disoccupato o monoreddito che faccia parte di un nucleo familiare monoparentale.

È necessario, inoltre, che il genitore richiedente al momento della domanda: 1. sia residente in Italia; 2. abbia un ISEE valido non superiore a € 3.000; 3. abbia uno o più figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60% per cento.

Il beneficio è graduato in funzione del numero di figli disabili a carico: se è uno spettano 150 € mensili; se sono due spettano 300€ mensili; se sono tre o più spettano 500 € mensili.

Spetta per il triennio 2021-2023, per 12 mesi l’anno. La domanda si presenta una volta l’anno ed i pagamenti avvengono con cadenza mensile La domanda può essere presentata anche grazie al nostro Patronato.

Nella domanda è necessario indicare il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo e fornire l’IBAN per l’accredito.

Attenzione. Per l’inoltro della domanda è necessaria l’attestazione ISEE in corso di validità per il 2023. Il provvedimento della domanda sarà reso disponibile entro il mese di giugno 2023 a conclusione delle fasi di verifica.

Link (fonte) Dimensione Agricoltura

