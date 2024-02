Il 4 Marzo ad Alberese (Gr) torna l’appuntamento con “MareMMMa la Natura del Vino”

ALBERESE (GR) – Appuntamento il 4 marzo con la quinta edizione di “mareMMMa, la Natura del vino”. L’evento, con un’incredibile selezione delle referenze di tutte le DOC e DOCG della Maremma Toscana – Maremma Toscana, Montecucco e Morellino di Scansano – si svolgerà nella tradizionale location del salone centrale del Granaio Lorenese di Spergolaia ad Alberese in provincia di Grosseto.

Record di presenze per quest’anno da parte delle Aziende: 117 con circa 550 etichette in degustazione. L’evento cresce quindi, di anno in anno, ed è frutto della sinergia tra i Consorzi delle tre Denominazioni che rappresentano l’eccellenza enologica di un territorio vitivinicolo in ascesa dove terroir e climi estremamente diversi si ritrovano nelle sfaccettature dei vini rossi, bianchi e rosati. Sommelier, ristoratori, enotecari, distributori – e anche wine lovers – a cui l’iniziativa è rivolta, potranno scoprire il meglio della produzione vinicola della zona.

“‘mareMMMa, la Natura del vino’ è diventato un punto di riferimento per operatori e appassionati che sanno che qui possono trovare una straordinaria e vasta selezione di etichette, per la DOC Maremma Toscana saranno oltre 300”, spiega Francesco Mazzei Presidente del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana che poi aggiunge “La nostra Denominazione si conferma come una delle più dinamiche non solo a livello regionale ma in tutto il quadro enologico del Paese; il Vermentino – con l’introduzione della menzione Superiore – rappresenta ormai il 32% della DOC e ci sta dando grandi soddisfazioni, accanto alla tipologia Rosso e Rosso Riserva che, in termini di quantità, è al secondo posto e al Ciliegiolo, altro autoctono di grande personalità con punte di qualità degne di nota; sempre più interessanti anche i blend rossi, sia in stile bordolese che con l’apporto di varietà più tradizionali”.

“C’è grande attesa per mareMMMA – afferma Bernardo Guicciardini Calamai, presidente del Consorzio di Tutela del Morellino di Scansano DOCG- che alla sua quinta edizione si è affermato come l’evento di riferimento per il mercato, occasione nella quale i numerosi produttori del Morellino di Scansano si incontrano con operatori e appassionati per degustare insieme il Sangiovese della costa, rinomato per la sua naturale ed autentica eleganza. mareMMMA e’ sempre più l’appuntamento che segna per il nostro meraviglioso territorio l’inizio dei preparativi per una nuova entusiasmante stagione turistica”.

“’mareMMMa, la Natura del vino’ è ormai un appuntamento immancabile per il mercato regionale, offrendo alle singole aziende produttrici un’occasione unica per raccontarsi agli operatori di prossimità”, dice Giovan Battista Basile alla guida del Consorzio Tutela Vini Montecucco. “Come Denominazione stiamo puntando ad incontrare sempre di più i nuovi trend di consumo, anche in termini di tipologie, pur senza perdere di vista l’identità territoriale che ci rappresenta. In particolare, riteniamo che il Rosso DOC e il Vermentino possano offrire la giusta risposta alle esigenze della nuova generazione di consumatori, alla ricerca di una bevuta sempre più facile e non impegnativa. La nostra collocazione territoriale, l’altitudine e le escursioni termiche, infatti, ci consentono di mantenere buoni livelli di acidità e di conferire a entrambe queste tipologie una connotazione fresca e giovane che ben si sposa con le nuove tendenze di mercato. Certamente il DOCG resta la firma per eccellenza del Montecucco, ma il nostro areale trova la propria ricchezza nelle sue innumerevoli diversità e siamo orgogliosi di dare voce ad ognuna di esse”.

L’appuntamento da segnare in agenda è il 4 Marzo. Per l’ingresso – libero ma con accredito online obbligatorio – sono previste le fasce orarie

