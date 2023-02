Le sfide dell’agricoltura e della filiera agroalimentare: talk con Sergio Saia e Deborah Piovan il 2 marzo

L’agricoltura e la filiera agroalimentare si trovano davanti a sfide complessa da affrontare: cambiamenti climatici, nuovi patogeni, popolazione mondiale in crescita, esigenze di salvaguardia ambientale, tutela del reddito e del territorio agrario.

L’innovazione è lo strumento principale per affrontare queste sfide: dal digitale alle biotecnologie, l’obiettivo condiviso deve essere quello di produrre di più e meglio, con meno risorse; cioè promuovere la sostenibilità ambientale, economica e sociale del processo di produzione del cibo.

L’ultima delle tre, quella sociale, è forse la sfida più difficile. I fallimenti del passato non sono da ascrivere a problemi specifici delle tecniche usate, ma alla mancata condivisione delle sfide con la società.

Oggi le Strategie che la Commissione Europea sta proponendo, come la Farm to Fork, impongono una profonda revisione del processo di condivisione delle scelte su come produrre il nostro cibo. Tuttavia, tale condivisione non può avvenire senza una adeguata informazione della popolazione generale, la quale è spesso preda dei retaggi del passato e della disinformazione, spesso alimentata per scopi di lucro.

In questo evento spiegheremo i limiti e i vantaggi delle tecniche proposte e i rischi insiti nell’indicare sistemi generalisti come soluzioni globali, soprattutto quando tali sistemi presentano limiti ideologici che la ricerca ha superato da tempo.

Sergio Saia

Sergio Saia è professore associato di Agronomia e Coltivazioni Erbacee presso il dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa. Nella sua carriera, ha

lavorato in diverse realtà di docenza universitaria, ricerca e produzione, tra cui come docente di Orticoltura presso l’Università Politecnica delle Marche, in aziende

biologiche, come docente in corsi IFTS e corsi per i tecnici certificatori biologici, in corsi per laureati sulla statistica dei dati spazializzati e ovviamente in attività di

ricerca scientifica presso enti pubblici di ricerca e università dislocati in diverse regioni (Sicilia, Puglia, Marche, Piemonte, Lazio e Toscana) venendo a contatto con molteplici realtà di ricerca e aziendali.



Deborah Piovan