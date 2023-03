SUR: presentata relazione emendativa in Comenvi. Comagri protesta

BRUXELLES – Prosegue il percorso legislativo della proposta di Regolamento sui fitosanitari.

Mentre il Consiglio è in attesa di ricevere la nota integrativa della valutazione di impatto da parte della Commissione europea (attesa per giugno), al Parlamento europeo la relatrice per la Comenvi, la rappresentante austriaca dei verdi Sarah Wiener, ha presentato i primi emendamenti alla proposta della Commissione. Il documento di 159 pagine è ancora più ambizioso della proposta originaria e prevede un innalzamento delle percentuali di riduzione dei fitosanitari fino all’80% per i prodotti chimici e più pericolosi (rispetto alla proposta del 50%).

Il testo della Wiener sarà presentato per la discussione in Comenvi il prossimo 1 marzo e la scadenza per la presentazione degli emendamenti è prevista per il 15 marzo. La Comagri ha presentato una lettera di protesta alla Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, perché sebbene non fosse ancora stato trovato un accordo sulle date del calendario, la Comenvi ha comunque deciso di presentare la propria relazione.

