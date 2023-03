Generazione Terra, Ismea: esaurita la dotazione finanziaria del Fondo

ROMA – ISMEA comunica che i fabbisogni derivanti dalle domande presentate per Generazione Terra, eccedono la dotazione finanziaria assegnata alla misura.

Come già avvenuto per il Fondo GIA-GSE Centro-Nord e per il Fondo GIA-GSE Sud-Isole, è stata disposta con decorrenza immediata anche la chiusura del portale dedicato al Fondo GST.

Generazione Terra finanzia il 100% del prezzo di acquisto di terreni da parte di giovani di età non superiore a 41 anni che intendono ampliare la superficie della propria azienda agricola ovvero avviare un’iniziativa imprenditoriale in agricoltura, in qualità di capo azienda.

Per ogni ulteriore informazione, consulta la carta d’identità della misura e la documentazione disponibile su sito ISMEA.

LEGGI

Bando terreni agricoli. Aperto il portale Ismea: finanziato il 100% dell’acquisto per under 41 e giovani startupper

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it