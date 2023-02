ROMA – La misura Generazione Terra promossa da Ismea è rivolta ai giovani agricoltori. Ha come obiettivo il sostegno per l’acquisto di terreni necessari ai giovani agricoltori finanziandone fino al 100 % del valore.

Possono accedere alla misura 3 tipologie: giovani imprenditori agricoli under 41; giovani startupper under 41, con esperienza in campo agricolo; giovani startupper under 35, con titolo di studio in campo agricolo.

Per il presidente dell’UCI, Mario Serpillo, questo è un segnale positivo e necessario soprattutto per i giovani agricoltori che eroicamente continuano a preservare il nostro patrimonio agroalimentare.

Da tempo l’UCI sta conducendo un Progetto di sensibilizzazione volto a raccontare la tenacia di chi fa agricoltura, soprattutto nelle zone rurali e in quelle terremotate. Il patrimonio delle nostre eccellenze non si limita solo a quelle note, ma è distribuito in tutto lo stivale; eppure, senza un intervento massiccio e mirato, si rischia di veder scomparire tutte quelle peculiarità dei territori più impervi e meno collegati.

Se non siamo in grado di aiutare le realtà più fragili, infatti, rischiamo la perdita di gran parte delle nostre produzioni storiche. Negli ultimi dieci anni, il tasso dello spopolamento delle campagne da parte dei giovani ha fatto registrare un calo significativo nell’imprenditoria di settore: già nel 2020, siamo passati da un 11% al 9,3% di giovani under 40 titolari di imprese.

Per l’UCI questa misura potrebbe rappresentare uno strumento decisivo, soprattutto per quegli agricoltori che – seppur fragili – hanno scelto di restare in zone rurali talvolta dimenticate, al fine di salvaguardare le eccellenze del territorio.

Info www.uci.it

