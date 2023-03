Allevamenti da carne: zootecnia di precisione e alimentazione su misura per la sostenibilità delle stalle

PIACENZA – L’implementazione di un sistema informatico integrato per la filiera zootecnica per la gestione di tutte le informazioni necessarie a garantire tracciabilità, monitoraggio dei risultati di gestione e supporto alla fase di produzione foraggi e gestione di stalla.

È stato questo l’obiettivo del convegno “Sostenibilità della filiera carne mediante l’ottimizzazione dell’alimentazione animale e gestione degli allevamenti con pratiche di agricoltura e di zootecnia di precisione”, organizzato a Piozzano (PC), all’Agriturismo “La Sorgente”, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 dalla Regione Emilia-Romagna.

Il progetto ha visto la partecipazione di BF Agricola- Società Agricola, in qualità di capofila, e alcuni importanti partner: IBF Servizi, Agronica Group, CRPA – Centro Ricerche Produzioni Animali come responsabile scientifico e Dinamica, come ente di formazione ed alcuni operatori della filiera carne.

Le attività nell’ambito di “Sottali” sono state avviate a settembre 2020 e si concluderanno a marzo 2023. In particolare, il Progetto ha previsto l’implementazione di un sistema informatico integrato per la filiera zootecnica, finalizzato a garantire la tracciabilità, monitorare i risultati di gestione e fornire un supporto alla fase di produzione foraggi e gestione di stalla anche con l’ausilio di sensoristica IoT per la riduzione degli input produttivi e del relativo impatto ambientale.

In questo contesto, le tecniche di agricoltura e zootecnia di precisione si rivelano i pilastri sui quali fondare il resto delle attività. Per questa ragione, la partecipazione di IBF Servizi – Società del Gruppo BF attiva nella fornitura di servizi di agricoltura di precisione e di innovazione tecnologica – e di Agronica Group – leader nazionale nello sviluppo di software professionali per il settore agro-industriale e parte di IBF – rappresentano un elemento portante all’interno del progetto.

La collaborazione di IBF Servizi con il partner scientifico CRPA ha consentito inoltre lo sviluppo e l’ottimizzazione di attività di precision feeding nella gestione dell’alimentazione dei bovini da carne. Nello specifico, mediante l’utilizzo di tecniche predittive a basso costo (spettroscopia NIR) è stato possibile ottenere informazioni rapide sulle caratteristiche compositive della razione somministrata. Le prove hanno permesso di valutare l’efficacia delle diete adottate in termini di produttività, determinando il grado utilizzazione digestiva on farm dei principi nutritivi e le escrezioni.

L’evento conclusivo del progetto ha visto la partecipazione di Roberto Balestra (consulente ARA- Emilia- Romagna – Associazione Regionale Allevatori), Patrizia Alberti (Responsabile AREA INNOVAZIONE, FORMAZIONE E CONSULENZA della DG Agricoltura della Regione Emilia-Romagna), Pier Luigi Romiti (Direttore marketing e relazioni esterne di IBF Servizi), Maria Teresa Pacchioli (responsabile scientifico del progetto per CRPA), Francesca Bronchi (Project Manager di Agronica Group), Paolo Panza (responsabile formazione per Dinamica) e delle aziende agricole partner (Azienda Agricola Stragliati Michele, Baldanti Andrea, Macello Gallosi di Carini e Marazzi e L’Agriturismo “La sorgente”).

Nel corso dell’evento sono stati illustrati gli ottimi risultati ottenuti, che hanno confermato l’importanza di monitorare le diete somministrate e il loro impiego ai fini produttivi per il bovino da carne; Agronica Group ha inoltre presentato un prototipo di piattaforma informatica integrata in grado di gestire i processi complessi e i flussi di dati nell’ambito della filiera zootecnica carne garantendo la completa tracciabilità dei lotti dalla stalla al prodotto finale.

Spazio anche alla formazione, che ha rivestito un ruolo molto importante in “Sottali”, grazie alle due attività svolte in questi anni, ovvero il corso formativo e il viaggio studio in Francia. L’evento si è concluso con una visita guidata all’allevamento di vacche Piemontesi dell’agriturismo “La Sorgente”, che oltre ad essere partner del Progetto ha avuto il piacere di ospitare il convegno conclusivo di “Sottali”.

