Grano dell’Ucraina. Il Programma alimentare mondiale è pronto a prendere in considerazione nuovi modi di aiuto

ROMA – Mykola Solskyi, ministro delle politiche agrarie e dell’alimentazione dell’Ucraina, ha discusso il problema dello sminamento dei territori ucraini, l’esecuzione del programma alimentare umanitario “Grano dall’Ucraina” e la fornitura di liquidità agli agricoltori con Ramiro Armando de Oliveira Lopes da Silva, il vice Direttore Esecutivo (PAM).

Mykola Solskyi ha sottolineato che per la campagna di semina primaverile è importante che gli agricoltori ucraini sappiano che non saranno non redditizi. Il ministro ha suggerito che, nell’ambito del programma “Grano dall’Ucraina”, gli acquisti di grano dovrebbero essere effettuati secondo il seguente schema: 50% del pagamento anticipato in primavera per l’acquisto di grano e l’altra metà al prezzo di mercato in autunno dopo che la resa è stata raccolto.

Il rappresentante del WFP ha affermato di essere pronto ad aiutare a risolvere i problemi logistici delle esportazioni agricole ucraine e ha suggerito di riunire i principali attori del mercato globale per cercare di trovare una soluzione insieme.

Ramiro Armando de Oliveira Lopes da Silva ha confermato la disponibilità del WFP a lanciare il progetto di sminamento e ha sottolineato che aiuterebbe a sminare non solo l’oblast di Kharkiv, ma anche la regione di Mykolaiv, e ha osservato che è molto importante per loro sostenere l’Ucraina. Ha aggiunto che il Programma alimentare mondiale prenderà in considerazione altre possibili opzioni per aiutare l’Ucraina.

