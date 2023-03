TEA. Assosementi: auspichiamo norme chiare e uguale regolamentazione con breeding

BOLOGNA – Assosementi accoglie con favore la pubblicazione del Position Paper sulle Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA) presentato oggi da Cl.uster A.grifood N.azionale in collaborazione con CREA e Assobiotec – Federchimica. “Riteniamo che le TEA siano indispensabili per consentire all’agricoltura italiana di rimanere competitiva, assicurando qualità e sostenibilità delle produzioni in uno scenario di crescente incertezza” ha dichiarato Eugenio Tassinari, Presidente di Assosementi, nel corso dell’evento.

“Il nostro auspicio è che presto venga introdotto un quadro normativo chiaro, che non preveda una diversa regolamentazione per varietà ottenute attraverso l’utilizzo delle TEA nei casi in cui queste risultino analoghe a quelle ottenute mediante metodi di breeding tradizionali o attraverso processi naturali” ha aggiunto Tassinari.

“Riteniamo fondamentale l’adozione di questo Position Paper che sottolinea l’importanza di una valutazione dei prodotti TEA basata su elementi scientifici e non emozionali. Precludere le possibilità di sviluppo e di utilizzo alle TEA sarebbe un grave errore e a pagarne il prezzo sarebbero i produttori primari e le piccole e medie imprese sementiere, che da tempo hanno bloccato i loro programmi di ricerca a causa di questa incertezza normativa. Il nostro settore è pronto a raccogliere questa sfida, ma attende di poter sperimentare in campo questi strumenti, bloccati da una legislazione che li accomuna erroneamente agli OGM” ha concluso Tassinari.

