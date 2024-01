TEA, Assosementi: Soddisfazione per il voto della Commissione Ambiente (Envi)

BOLOGNA – Assosementi esprime soddisfazione per il voto della Commissione Ambiente sul Regolamento TEA.

“Questa decisione supporta l’innovazione sostenendo la transizione verso un sistema produttivo più sostenibile. Siamo finalmente giunti all’ultimo miglio di un percorso iniziato quasi dieci anni fa e che può portare a una nuova rivoluzione verde per l’agricoltura italiana ed europea” ha commentato Alberto Lipparini, direttore dell’associazione che rappresenta le aziende sementiere italiane.

“È doveroso ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto l’importanza di questi strumenti e supportato il nuovo regolamento che chiarisce la differenza tra le piante ottenute con queste tecniche e gli OGM, ha continuato Lipparini. Un aspetto evidenziato nei giorni scorsi anche da 37 premi Nobel e oltre 1.500 scienziati che hanno sottoscritto una lettera aperta agli eurodeputati per sottolineare il ruolo chiave che possono avere le TEA per il futuro dell’agricoltura”.

“Il nostro auspicio è che si possa giungere a un accordo finale sul Regolamento entro la fine di questa legislatura europea. Ci aspettiamo che il voto in Plenaria di febbraio possa essere il passaggio conclusivo che consentirà agli agricoltori di avere pieno accesso all’innovazione e di poter fronteggiare le emergenze legate al cambiamento climatico e i problemi causati dai nuovi patogeni. In questo scenario, auspichiamo possa trovare spazio anche il rinnovo della possibilità di sperimentazione in campo dei prodotti ottenuti mediante TEA, per permettere all’Italia di rimanere competitiva e rispondere con approcci innovativi alle sfide che l’agricoltura già oggi deve affrontare.” ha concluso Lipparini.

